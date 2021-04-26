26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утвержден план по профилактике детского травматизма на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко провел заседание Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров.

На заседании рассмотрены вопросы выполнения программ Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Беларуси, дальнейшего совершенствования работы по популяризации здорового образа жизни, расширения возможностей и условий для массового занятия населением физической культурой и спортом. Дана оценка негативного влияния на здоровье населения факторов риска, прежде всего употребления алкоголя, низкой физической активности. Одобрены основные направления деятельности по реализации современных форм физкультурно-оздоровительной работы, развитию и использованию всеми категориями населения действующей инфраструктуры, стимулированию вовлечения граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Члены Межведомственного совета обсудили представленные комплексные предложения по реабилитации и социализации лиц, зависимых от алкоголя, наркотических средств и других психоактивных веществ, мотивации данной категории граждан к получению необходимой социальной, медицинской, психологической помощи, занятию постоянной трудовой деятельностью. Одобрены дополнительные целевые меры, направленные на предупреждение пьянства и алкоголизма, снижение их негативных последствий для экономики и общества.

По итогам реализации в 2018-2020 годах системных комплексных мер отмечена положительная динамика снижения заболеваемости детей по причине несчастных случаев, травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин. Утвержден план по профилактике детского травматизма в Беларуси на 2021-2025 годы.

Также актуализирован и утвержден обновленный состав координационной группы управления государственным профилактическим проектом "Здоровые города и поселки", реализуемым во всех регионах.

Межведомственный совет по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий создан постановлением Совета Министров от 9 июня 2016 года №445. В его составе руководители республиканских органов госуправления, облисполкомов и Минского горисполкома, иных госорганов и организаций, а также специалисты-эксперты.-0-