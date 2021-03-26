В Беларуси утвержден порядок получения охотничьего оружия и боеприпасов к нему

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утвержден порядок получения во временное пользование охотничьего оружия и боеприпасов к нему. Это предусмотрено постановлением Министерства лесного хозяйства и Министерства внутренних дел №26/251, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом утверждена новая инструкция, определяющая порядок получения охотничьего оружия и боеприпасов к нему охотниками, достигшими 18-летнего возраста. Охотнику необходимо иметь разрешение на ношение охотничьего оружия. По окончании охоты полученные во временное пользование охотничье оружие и боеприпасы к нему (если остались неиспользованные) сдаются на хранение должностному лицу охотпользователя. Единовременно охотнику можно выдавать не более одной единицы оружия.

Перед передачей во временное пользование охотпользователь доводит до охотника правила безопасного обращения с оружием, безопасности охоты.

Документ вступает в силу после официального опубликования.-0-