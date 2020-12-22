В Беларуси утверждена госпрограмма "Социальная защита" до 2025 года

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа "Социальная защита" на 2021-2025 годы утверждена постановлением Совета Министров от 21 декабря 2020 года №748, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Госпрограмма разработана для дальнейшего улучшения обеспечения социальной защиты населения, формирования доступной среды жизнедеятельности. В нее включены две подпрограммы - "Социальное обслуживание и социальная поддержка" и "Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц".

Первая подпрограмма предполагает обеспечение социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказание соцподдержки, обеспечение потребности граждан в услугах социальной реабилитации.

Вторая подпрограмма направлена на обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, транспортных средств и транспортной инфраструктуры, информационной доступности, формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам.

Мероприятия программы будут финансироваться за счет средств, предусмотренных на эти цели в республиканском и местных бюджетах, собственных средств исполнителей мероприятий, других не запрещенных законодательством источников. В целом объем финансирования программы составляет Br4 млрд.

Всего предполагается 59 мероприятий. В частности, это организация оказания соцуслуг в форме социального обслуживания в замещающей семье; заключение и обеспечение выполнения договоров пожизненного содержания с иждивением; предоставление государственной адресной социальной помощи; выплата денежной помощи на оздоровление отдельным категориям граждан.

Общественным объединениям инвалидов окажут методическую и практическую помощь. Предусмотрена разработка госстандартов в сфере обеспечения доступной среды.

Установлен перечень организационно-технических мер для решения задач подпрограмм. Среди них организация работы советов пожилых граждан при местных органах власти; правовое просвещение и повышение финансовой грамотности пожилых граждан; корректировка технических нормативных правовых актов по созданию доступной среды; мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры и др.-0-