В Беларуси утверждены критерии оценки и экспертизы качества медпомощи и соответствующие инструкции

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены критерии оценки и экспертизы качества медицинской помощи, а также утверждены соответствующие инструкции. Постановление Министерства здравоохранения от 21 мая 2021 года №55, в котором содержатся перечисленные документы, опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

К постановлению прилагаются три перечня: критерии оценки качества медицинской помощи, экспертизы качества медицинской помощи по условиям оказания медицинской помощи; критерии оценки качества медицинской помощи, экспертизы качества медицинской помощи по классам болезней; критерии оценки качества проведения медицинских экспертиз.

Среди критериев оказания медпомощи в амбулаторных условиях, например, отсутствие предписаний (повторных нарушений) за нарушение санитарно-эпидемиологического режима в организации здравоохранения за последний отчетный период; отсутствие случаев нарушения правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности сотрудниками; отсутствие обоснованных жалоб в течение последнего отчетного периода; обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с Республиканским формуляром лекарственных средств и другие. В целом, только в этом перечне 50 позиций с подпунктами, которые касаются как учреждений здравоохранения, так и отдельных структурных подразделений, врачей общей практики и узких специалистов.

Перечень критериев оценки качества медицинской помощи, экспертизы качества медицинской помощи по классам болезней включает около 120 позиций с подпунктами, связанных с выполнением медицинских процедур диагностики и лечения, их эффективности. Качество проведения медицинских экспертиз оценивается по 6 критериям (с подпунктами).

Также утверждены две инструкции: о порядке проведения экспертизы качества медицинской помощи и о порядке и случаях проведения оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз.

Постановление вступает в силу с 23 июля текущего года.-0-