В Беларуси утверждены новые правила по сертификации гражданских воздушных судов

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 2 июля 2021 года №17 утверждены авиационные правила "Сертификация экземпляров гражданских воздушных судов", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.Правилами определен порядок проведения сертификации экземпляров гражданских воздушных судов, предназначенных для использования только в авиации общего назначения и не предназначенных для выполнения коммерческих и международных полетов.Они распространяются на разработчиков, изготовителей, владельцев, эксплуатантов экземпляров воздушных судов, а также держателей сертификата экземпляра воздушного судна.Ведомственное постановление от 21 января 2009 года №9 "Об утверждении авиационных правил "Сертификация планеров, дельтапланов, парапланов, легких и сверхлегких летательных аппаратов, аэростатических аппаратов и воздушных судов любительской конструкции " с изменениями признается утратившим силу.Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-