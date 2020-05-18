В Беларуси утверждены правила по сертификации подготовки авиационного персонала

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций утвердило авиационные правила по сертификации подготовки, переподготовки и повышения квалификации летного состава гражданской авиации Беларуси. Соответствующее постановление от 1 марта 2020 года №7 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в Департаменте по авиации, эти правила устанавливают требования к организациям, которые планируют открыть или проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации летного состава гражданской авиации Беларуси, а также требования по проведению сертификации, контроля и надзора за этими организациями со стороны департамента.

Кроме того, в документе определены минимальные требования к воздушным суднам, используемым при подготовке по утвержденной программе, для получения свидетельства пилота коммерческой авиации и квалификационной отметки о праве на полеты по приборам.

Эти правила также являются одним из этапов работы, проводимой департаментом, по открытию подготовки летного состава коммерческой авиации в стране.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-