В Беларуси увеличат срок обучения для детей с интеллектуальной недостаточностью

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом Кодексе об образовании введена норма, согласно которой увеличен срок обучения для детей с интеллектуальной недостаточностью. Об этом на пресс-конференции рассказала главный специалист управления дошкольного образования главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Елена Мулица.

Изменения прежде всего касаются включения принципа инклюзии в образование как одного из основных принципов государственной политики в сфере образования. "Это обусловлено ратификацией Республикой Беларусь Конвенции о правах инвалидов в 2016 году и современными тенденциями в сфере образования нашей и иных стран, касающимися равного доступа к получению образования всеми обучающимся", - сказала Елена Мулица.

Вторым аспектом станет увеличение срока получения специального образования на уровне общего среднего образования для людей с интеллектуальной недостаточностью во втором отделении специальной школы, а также в центре корекционно-развивающего обучения и реабилитации. В предыдущей редакции срок составлял 9 лет, теперь же он увеличен до 10 лет. Кроме того, предоставлена возможность сочетать обучение на дому с занятиями в учреждениях образования, что будет способствовать лучшей социализации обучающихся с особенностями психофизического развития.

"В новой редакции кодекса исключена норма пункта 4 статьи 267, которая ограничивала количество обучающихся с особенностями психофизического развития в учреждениях образования. Была установлена норма, что это количество не должно было превышать 20%. Опять же, это сделано для реализации принципа инклюзии в сфере образования", - заключила Елена Мулица.-0-