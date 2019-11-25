В Беларуси увеличат закупку музыкальных инструментов для школ

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для учреждений культуры и образования Беларуси увеличен целевой показатель по количеству закупаемых музыкальных инструментов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 ноября текущего года №776, которым вносятся изменения в государственную программу "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

До 2020 года необходимо закупить не менее 2440 предметов (в предыдущей редакции госпрограммы - 2120) для обновления фонда организаций. Вместе с тем уменьшен целевой показатель с 17,3% до 10,2% по доле отремонтированных и восстановленных музыкальных инструментов. Скорректированы нормы финансового обеспечения.

Государственная программа "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы включает подпрограммы "Наследие", "Искусство и творчество", "Архивы Беларуси" и "Белорусы в мире". Она утверждена постановлением Совета Министров от 4 марта 2016 года №180. Целями госпрограммы являются сохранение исторической памяти белорусского народа, его национально-культурной самобытности и традиций, активное вовлечение граждан в культурную жизнь страны, реализация творческого потенциала нации, обеспечение качественного формирования, сохранности и использования документов Национального архивного фонда как части информационного ресурса Беларуси, а также содействие сохранению национально-культурной идентичности белорусской диаспоры.

Источниками финансирования мероприятий являются средства республиканского и местных бюджетов, собственные средства организаций. Общий объем средств, требующихся на реализацию госпрограммы, составляет Br3 млрд 107,5 млн (в новой редакции документа).-0-