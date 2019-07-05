5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличен объем финансирования мероприятий по созданию безбарьерной среды. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 июня 2019 года №417, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ вносит изменения в постановление Совета Министров от 30 января 2016 года №73, которым утверждена Госпрограмма о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы.

В частности, увеличены на 3,5% объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц". Как следует из постановления, всего на эти цели на 2016-2020 годы выделяется более Br29,076 млн. В том числе из средств республиканского бюджета - свыше Br5,024 млн, местных бюджетов - свыше Br11,633 млн, собственных средств исполнителей - более Br12,418 млн.

Увеличено финансирование мероприятий подпрограммы "Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан" до Br2 млрд 190,3 млн. В том числе средства республиканского бюджета - Br61,3 млн, местных бюджетов - Br2 млрд 129 млн, собственные средства исполнителей мероприятий - Br22 980.

Всего на реализацию госпрограммы предполагается направить около Br2 млрд 435,9 млн.

Госпрограмма включает пять подпрограмм: "Содействие занятости населения", "Охрана труда", "Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов", "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц", "Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан".

Объемы финансирования государственной программы подлежат уточнению, исходя из экономических возможностей государства.-0-