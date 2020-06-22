В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 22 июня 2020
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:24 В Беларуси за три дня из окон выпали четверо детей Происшествия
18:19 Лукашенко: бизнес, который честно работает во благо страны и народа, всегда будем поддерживать Президент
18:00 В Гродненской области за неделю на воде спасли 5 человек Происшествия
17:58 Житель Новогрудка по пути домой обворовал дом в Бресте Происшествия
17:55 Лукашенко в Бресте проводит встречу с активом области Президент
17:53 Парижский Диснейленд вновь откроется 15 июля В мире
17:50 В Витебском районе горят торфяники Происшествия
17:42 РРБ-Банк изменил полное название Экономика
17:34 В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот Общество
17:06 Для Беларуси передана капсула с землей с места захоронения советских солдат в Норвегии Общество
17:03 НОК запускает акцию с участием известных спортсменов Спорт
17:02 В Минске инспекторы ГАИ помогли водителю с маленьким ребенком Регионы
16:57 На торгах БУТБ с начала года продано сырого молока на Br38 млн Экономика
16:54 В ООН оценили потери международного туризма из-за пандемии В мире
16:48 Очередной гуманитарный груз со средствами защиты доставили в Беларусь из Китая Общество
16:42 Макей наградил посла Сербии знаком отличия дипслужбы "Партнерство" Политика
16:35 IIHF утвердил новые сроки проведения ЧМ-2021 по хоккею Спорт
16:32 Волонтеры БРСМ передали 50 л дезсредства 21-й центральной районной поликлинике Минска Регионы
16:31 В Нидерландах впервые за три месяца не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19 В мире
16:25 Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправсовета 17 июля в Минске Политика
16:20 Организации Минлесхоза за январь-май увеличили экспорт пиломатериалов на 30% Экономика
16:17 Театр эстрады присоединился к акции "Мастера искусств - труженикам села" Культура
15:46 Бобруйчанин покупал авто в рассрочку и исчезал Происшествия
15:43 Воронюк: ветераны воспитали достойное поколение Общество
15:26 ЕЭК детализировала этапы формирования электроэнергетического рынка ЕАЭС Экономика
15:19 Все достопримечательности Чехии доступны в обычном режиме В мире
15:16 Власть должна идти к людям и объяснять каждому человеку, как можно решить его вопрос - Шпилевская Общество
14:55 Благодарность Президента объявлена преподавателям и студентам белорусских вузов Президент
14:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 37 923 пациента с COVID-19 Общество
14:44 Вышиванки новорожденным подарили в роддоме Могилевской больницы СМП Регионы
Все новости
Все новости
Общество
22 июня 2020, 17:34

В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
Пенсии по возрасту в Беларуси увеличатся на 5,2% с 1 июля
В Минске расширен круг получателей адресной соцпомощи

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повышаются денежные нормы расходов на государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 19 июня 2020 года №354, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно документу, на 20% повышается денежная компенсация расходов на питание в день для учащихся из числа детей-сирот, обучающихся на дневной форме в госучреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, дополнительного образования взрослых, при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Беларуси.

Также на 10% увеличиваются денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, на покупку учебных принадлежностей, предметов личной гигиены, а также на личные расходы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, на 5% повышаются денежные выплаты по возмещению расходов по плате за пользование квартирным телефоном, бытовыми услугами, связанных с содержанием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

В связи с повышением вышеназванных денежных норм увеличен на аналогичный процент размер возмещения средств, затраченных государством на содержание детей, находящихся на гособеспечении, родителями, которые лишены родительских прав; у которых дети отобраны без лишения родительских прав по решению суда; у которых дети отобраны по решению комиссии по делам несовершеннолетних; находящимися в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в местах содержания под стражей; отбывающими наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения или ограничения свободы, ареста.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети Совет Министров соцзащита финансы
Новости рубрики Общество
Фото из архива Для Беларуси передана капсула с землей с места захоронения советских солдат в Норвегии
Очередной гуманитарный груз со средствами защиты доставили в Беларусь из Китая
Дмитрий Воронюк. Фото БРСМ Воронюк: ветераны воспитали достойное поколение
Ольга Шпилевская Власть должна идти к людям и объяснять каждому человеку, как можно решить его вопрос - Шпилевская
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 37 923 пациента с COVID-19
Григорий Рапота. Фото из архива Рапота: новые поколения должны быть достойны подвига дедов и прадедов
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором
Лукашенко: в том виде, в котором мы понимаем демократию, ее близко нет ни в одной стране
Ставка рефинансирования с 1 июля снижается до 7,75%
Акция – время покупать! В комплексе "Минск Мир" последние квартиры на самых выгодных условиях
Топ-новости
Лукашенко: бизнес, который честно работает во благо страны и народа, всегда будем поддерживать
Лукашенко о мерах в отношении COVID-19: если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику
Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправсовета 17 июля в Минске
Пенсии по возрасту в Беларуси увеличатся на 5,2% с 1 июля
Власть должна идти к людям и объяснять каждому человеку, как можно решить его вопрос - Шпилевская
Пресс-конференция об итогах социсследования "Молодежный бренд - 2020" пойдет в БЕЛТА 23 июня
Очередной гуманитарный груз со средствами защиты доставили в Беларусь из Китая
До +25°С будет в Беларуси 23 июня
Правительство назначило нового зампреда "Белнефтехима"
Рапота: новые поколения должны быть достойны подвига дедов и прадедов
Правительство России одобрило изменения в соглашение о кредите для БелАЭС
IIHF утвердил новые сроки проведения ЧМ-2021 по хоккею
Два самолета с гуманитарным грузом прибыли в Беларусь из Сербии
Около 11 тыс. человек сдадут ЦТ в Бресте, Барановичах и Пинске
Чтобы помнили. Ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны - архивные фото БЕЛТА
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.