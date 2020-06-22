В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повышаются денежные нормы расходов на государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 19 июня 2020 года №354, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно документу, на 20% повышается денежная компенсация расходов на питание в день для учащихся из числа детей-сирот, обучающихся на дневной форме в госучреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, дополнительного образования взрослых, при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Беларуси.

Также на 10% увеличиваются денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, на покупку учебных принадлежностей, предметов личной гигиены, а также на личные расходы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, на 5% повышаются денежные выплаты по возмещению расходов по плате за пользование квартирным телефоном, бытовыми услугами, связанных с содержанием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

В связи с повышением вышеназванных денежных норм увеличен на аналогичный процент размер возмещения средств, затраченных государством на содержание детей, находящихся на гособеспечении, родителями, которые лишены родительских прав; у которых дети отобраны без лишения родительских прав по решению суда; у которых дети отобраны по решению комиссии по делам несовершеннолетних; находящимися в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в местах содержания под стражей; отбывающими наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения или ограничения свободы, ареста.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-