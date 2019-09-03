В Беларуси увеличены отдельные нормы потребления ЖКУ для расчета безналичных жилищных субсидий

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 сентября увеличены отдельные нормы потребления жилищно-коммунальных услуг для расчета безналичных жилищных субсидий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №588 от 2 сентября 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
В частности, норма (норматив) потребления услуг по техническому обслуживанию лифта составит Br1,4 в месяц (ранее Br1,19), по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома - Br0,65 в месяц (ранее Br0,53).
Увеличены также нормы возмещения расходов на электроэнергию в многоквартирном жилом доме организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. На одного человека норма возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов, составит Br0,6 в месяц (ранее Br0,39), электроэнергию, потребляемую на работу лифтов - Br0,66 в месяц (ранее Br0,47).
Постановление вступило в силу с 1 сентября 2019 года.-0-