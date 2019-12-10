В Беларуси увеличилось число экспертов по оценке охотничьих трофеев

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень экспертов по оценке охотничьих трофеев обновили в Беларуси. Соответствующие удостоверения получили 66 человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Присвоение звания состоялась впервые с 2012 года. Провести процедуру позволили изменения в законодательстве (положение разработано в развитие указа от 21 марта 2018 года №112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства"). Ранее это было невозможно из-за разногласий, связанных со спецификацией нормативных правовых актов.

Как отметили в пресс-службе, с 2008 по 2012 годы оценку трофеев в стране фактически осуществляли шесть человек. Ежегодно оценивалось не менее тысячи трофеев. "Расширение перечня экспертов позволит сделать прохождение процедуры более оперативным", - считают в Минлесхозе.

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Чтобы стать экспертом по оценке охотничьих трофеев, кандидаты прошли обучение. Затем документы рассматривались квалификационной комиссией. По результатам двух этапов специалистам (в основном охотоведам) выдали удостоверения второй категории, которые позволяют оценивать трофеи на территории всей страны. Со временем эксперты смогут повысить свою категорию. Для этого необходимо наработать соответствующий опыт.-0-