В Беларуси увеличивается климатическое лето и сокращается зима - Белгидромет

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличивается климатическое лето и сокращается зима. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с повышением температуры воздуха мы отмечаем в Беларуси увеличение климатического лета (за последние 30 лет - в среднем на 5-7 дней) и сокращение зимы. Например, на рубеже 2019-2020 годов климатическая зима вообще не наступила. Сезонность климата у нас, конечно же, сохранится, так как она обусловлена астрономическими факторами, но поры года претерпят изменения", - сказала Наталья Клевец.

Она отметила, что в мире в связи с изменением климата будет увеличиваться число опасных метеорологических явлений. "На территории Беларуси за последние 30 лет не отмечается однозначного роста их количества. Но у отдельных видов опасных явлений может увеличиваться повторяемость. Например, опасная жара (температура воздуха выше 35 градусов) отмечается все чаще. Если раньше мы фиксировали такое только по югу Беларуси (в Брестской и Гомельской областях), то сейчас температуры выше плюс 35 могут отмечаться по всей территории страны", - обратила внимание представитель Белгидромета.-0-

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В Беларуси в ближайшие дни станет теплее Июль начался с очень теплой погоды, так как в Беларусь поступали воздушные массы с юго-запада Европы. Но уже с 7 июля процессы в атмосфере начали меняться. При поступлении воздушной массы из северных широт в стране похолодало.

Температура воздуха в Беларуси в I полугодии превысила норму на 2,6 градуса Первое полугодие текущего года было очень теплым. Средняя температура воздуха за шесть месяцев составила плюс 7,3 градуса, что на 2,6 градуса выше нормы. Это полугодие заняло второе место в ранжированном ряду от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года.

Белгидромет рассказал, как погода в этом году повлияла на состояние сельхозкультур Апрель был очень сухим: выпало лишь около трети месячной нормы осадков. "аже обильные дожди в мае не смогли пополнить запасы влаги. В некоторых районах Гомельской области фиксировали гибель сельскохозяйственных культур из-за засухи