В Беларуси увеличиваются нормы расходов на питание в детсадах и школах

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличиваются нормы расходов на питание отдельных категорий обучающихся в учреждениях образования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №504 от 31 июля 2019 года, которое официально опубликовано на
В частности, на питание в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных яслях-садах и детсадах, учебно-педагогических комплексах денежные нормы расходов выросли на 10%. Также в среднем на 10% они увеличены для школьников, гимназистов, лицеистов и некоторых других категорий учащихся.
На 7-10% выросли нормы расходов на питание в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с длительностью пребывания 6-8 часов (двухразовое питание), 9-10,5 часа (трехразовое питание), 12-24 часа (четырехразовое).
Кроме того, на 10% увеличены нормы в санаторных яслях-садах и детских садах, санаторных группах Республиканского центра для детей дошкольного возраста с нарушением слуха с длительностью пребывания 12-24 часа.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
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