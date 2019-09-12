В Беларуси в 2018 году 43 женщины после трансплантации органов родили здоровых детей

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прошлом году в Беларуси 43 женщины, которые перенесли трансплантацию почки или печени, родили здоровых детей. Об этом сообщила сегодня журналистам заведующая лабораторией репродуктивного здоровья РНПЦ "Мать и дитя" Татьяна Ващилина на пресс-конференции по случаю запуска проекта о женском здоровье "Бязмежная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Женщины с трансплантированной почкой или печенью рожают в РНПЦ. У нас ведется научно-исследовательский проект. За 2018 год было 43 женщины с трансплантированной почкой или печенью, которые успешно выносили беременность и родили здоровых детей", - сказала Татьяна Ващилина.

Кстати, как сообщалось БЕЛТА, в Беларуси в этом году был зафиксирован единственный случай в мире, когда после сочетанной трансплантации печени и почки женщина стала матерью дважды. Операция была проведена 1 апреля 2015 года. Сегодня первому ребенку - мальчику - около 3 лет, а маленькой дочке - 7 месяцев.

Проект "Бязмежная" призван напомнить женщинам о важности репродуктивного здоровья и предоставить равные возможности в заботе о себе всем, в том числе женщинам с инвалидностью. Стартовал проект сбором средств на краудфандинговой платформе для покупки адаптированного гинекологического кресла для Брестской областной больницы.-0-