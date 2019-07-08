В Беларуси в 2018 году принято 908 родов у зачавших с помощью ЭКО женщин

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в минувшем году было принято 908 родов у женщин, которые зачали с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Такие данные приведены в статистическом обзоре к Всемирному дню народонаселения (11 июля), опубликованном на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

В 2019 году Всемирный день народонаселения призван привлечь внимание широкой общественности к вопросам гендерного равенства и репродуктивного здоровья, которое является одной из важнейших составляющих здоровья человека и общества в целом.

В прошедшем году более 93 тыс. женщин в Беларуси стали мамами. Из них на долю первых рождений пришлось 39,2%, вторых - 39,4%, третьих - 15,4%. Принято 908 родов у женщин, беременность которых наступила в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий. Подобные услуги в республике оказывают восемь центров репродуктивного здоровья и ЭКО.

В области гендерного равенства Беларусь занимает высокие позиции, о чем свидетельствует публикуемый Индекс гендерного неравенства (в 2017 году среди 160 стран республика занимала 31-е место).

По данным на конец 2018 года на тысячу мужчин в стране приходилось 1146 женщин. Средний возраст у них выше, чем у сильной половины человечества - 43 года против 37,7. Больше и ожидаемая продолжительность жизни - 79,4 года против 69,2.

В 2014-2015 годах было проведено единовременное выборочное обследование домашних хозяйств по изучению использования суточного фонда времени населением. Оно показало, что работающие мужчины в среднем в день трудятся на 40 минут больше, чем работающие женщины. В свою очередь работающие женщины на 1 час 44 минуты в день дольше занимаются ведением домашнего хозяйства.

Женщина в современном мире продолжает нести двойную нагрузку - на работе и дома. Сегодня 60% работающих женщин в возрасте 20-49 лет имеют несовершеннолетних детей. Большинство из них (58%) имеют одного ребенка, каждая третья - двоих. При этом среди женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих детей, отмечен высокий уровень занятости, который составляет 91%.-0-