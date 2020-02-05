5 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году был перевыполнен план по строительству жилья с господдержкой. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок на коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году было выполнено задание по вводу жилья в республике. С использованием государственной поддержки построено 1 165 тыс. кв.м жилья, это 109,9% годового задания. При этом в Могилевской области и в Минске доведенное задание не выполнено. Мы надеемся, что в текущем году ситуация улучшится и области будут равномерно выполнять свои задания по вводу жилья", - отметил министр.

В целом в 2019 году в стране введено 4 млн 61,95 тыс. кв.м общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования, что составляет 101,5% к годовому заданию. Из общего объема почти 40% построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе с господдержкой - 28,7%.

Также глава ведомства сообщил, что с 2017 года министерство выполняет поручение Президента по контролю над соотношением начисленной среднемесячной заработной платы по стране и средней стоимости 1 кв.м жилья, построенного с господдержкой. "Пока нам это удается. В 2020 году ситуация также будет находиться под контролем", - заявил Дмитрий Микуленок. За прошлый год средняя стоимость 1 кв.м жилья, строящегося с господдержкой, составила Br926 при заданном параметре в Br1020.-0-