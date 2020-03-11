В Беларуси в 2019 году на производстве погиб 141 человек

11 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году на производстве произошел 141 несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Надежда Козловская.

В минувшем году также было зафиксировано 710 случаев тяжелого травматизма. В Минске за 2019 год на производстве погибли 16 человек и 139 получили тяжелые травмы. В текущем году в столице зафиксированы два смертельных случая на рабочих местах.

Говоря о безопасности на производстве, Надежда Козловская высказала мнение, что нужно тщательно придерживаться требований законодательных и нормативно-правовых актов в этой сфере. "Если руководители организаций будут четко требовать и контролировать их исполнение, а работники станут выполнять свою работу правильно, а не как получится, то производственный травматизм серьезно снизится. Например, четко сформулировано, что строительно-монтажные работы должны выполнять сотрудники определенных профессий с привлечением конкретной спецтехники, а в реальности на объекте эти работы выполняются совсем не так. Как только требования законодательства по вопросам безопасности будут исполняться, мы увидим очень серьезную подвижку в сохранении жизни людей. Что касается разработки необходимых нормативно-правовых актов, то в стране эта работа выполнена в максимально возможном объеме", - подчеркнула она.

В 2018 году в организациях Беларуси в результате несчастных случаев на производстве погибли 144 работника и 700 человек получили тяжелые производственные травмы.-0-