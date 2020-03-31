В Беларуси в 2019 году сбор ВМР увеличился на 7,1%

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 2019 год собрано на 50 тыс. т, или на 7,1%, больше вторичных материальных ресурсов (ВМР), чем в 2018-м, сообщили БЕЛТА в ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".

Всего за 2019 год в стране собрано 765 тыс. т вторичных материальных ресурсов, в том числе отходов бумаги и картона - 381,8 тыс. т, отходов стекла - 188,1 тыс. т, отходов пластика - 97,2 тыс. т, изношенных шин - 54,2 тыс. т, отработанных автомобильных масел - 18,2 тыс. т, отходов электронного и электрического оборудования (старой бытовой техники) - 25,51 тыс. т. Больше всего за прошлый год возрос сбор вторичных ресурсов в Минской (на 16,8%) и Брестской (на 12,8%) областях.

Как отметили в учреждении, благодаря росту сбора ВМР использование коммунальных отходов достигло по итогам 2019 года 22,6%. В 2018 году оно было на уровне 20%.

Благодаря механизму расширенной ответственности производителей и поставщиков (РОП) товаров и упаковки, в сферу сбора и переработки коммунальных отходов страны в прошлом году было инвестировано Br109,7 млн. Чтобы стимулировать организации разных форм собственности собирать из коммунальных отходов вторичные ресурсы, через выплаты компенсации расходов за сбор было направлено Br47,4 млн. Более Br57 млн инвестиций выделено на расширение и модернизацию инфраструктуры сбора, сортировки, подготовки к использованию ВМР, переработки отходов, включая строительство заводов и производств, закупку техники и оборудования.

В прошлом году за счет РОП получили финансирование такие крупные проекты, как строительство мусороперерабатывающего сортировочного завода в Витебске, проектирование и строительство технологической линии для использования RDF-топлива на филиале №1 "Цементный завод" ОАО "Красносельскстройматериалы", проектирование мусороперерабатывающего завода для Бобруйска.

Для организации раздельного сбора отходов в Беларуси в 2019 году дополнительно закуплено 6786 различных контейнеров, в том числе евроконтейнеров и контейнеров заглубленного типа. Также приобретено около 120,3 тыс. пластиковых контейнеров для ТКО и ВМР для бесплатной выдачи жителям индивидуальной застройки в населенных пунктах страны.

Специалисты организации также сообщили, что по заказу Оператора вторичных материальных ресурсов Институт социологии НАН Беларуси в прошлом году изучил общественное мнение по вопросам обращения с отходами. Результаты показали, что почти каждый второй житель Беларуси собирает отдельно традиционные виды вторичных ресурсов. Так, 57% опрошенных выбрасывают отходы пластика в специальные контейнеры (сдают в пункты приема), 48,5% опрошенных так поступают с отходами бумаги, 43,7% - с отходами стекла. Более половины граждан ответственно поступают с опасными отработанными элементами питания, то есть 58,9% респондентов выбрасывают их в специальные контейнеры.

"Сравнение результатов опросов, выполненных в разные годы, показывает положительную динамику в практике раздельного сбора отходов белорусами. По сравнению с 2013 годом доля тех, кто собирает раздельно отходы пластика, выросла в два раза. А доля тех, кто собирает раздельно отходы бумаги, - почти в четыре раза", - отметили в учреждении.-0-