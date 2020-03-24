В Беларуси в 2019 году высадили более 550 тыс. деревьев

24 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси в целях озеленения населенных пунктов в 2019 году высадили более 550 тыс. деревьев. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году в Беларуси высадили 551,9 тыс. деревьев, что почти в три раза больше, чем в 2018-м, а также 516,9 тыс. кустарников (в два раза больше). "Все эти меры позволили в прошлом году увеличить площадь озелененных территорий в городах и районных центрах на 2592,3 га, а уровень озелененности достиг требуемого показателя (40% от общей территории) в 88 городах и районных центрах. В целом по стране этот показатель составляет 72%", - отметил начальник управления. По его информации, в прошлом году площадь озелененных территорий в жилых районах увеличилась на 1488,6 га, а уровень их озелененности достиг требуемого показателя (30%) в 103 городах и районных центрах.

"При этом необходимо учитывать, что для посадки деревьев и кустарников непригодными являются участки под инженерными сетями, коммуникациями, вблизи от стен зданий и сооружений", - отметил Николай Свидинский. В этом году планируется высадить 210 тыс. деревьев и кустарников, однако, по оценке специалистов ведомства, этот план будет перевыполнен.

Начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Минприроды Татьяна Коночук в свою очередь сообщила, что в прошлом году во время акции "Чистый водоем" было приведено в порядок 1,2 тыс. км береговой линии водоемов. Было также обследовано 625 мест родников, в этом году работа по их обустройству будет продолжена.

Уделяется особое внимание воинским захоронениям - в 2019 году более 7,6 тыс. памятников воинам и мемориальных комплексов были приведены в порядок. "В этом году эта работа, конечно же, продолжится. Ни одно воинское захоронение не останется без внимания", - подчеркнула Татьяна Коночук.-0-