В Беларуси в 2020 году 155 водителей скрылись с мест ДТП с пострадавшими

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году 155 водителей скрылись с мест ДТП с пострадавшими. В этих авариях погибли 22 человека и 143 получили ранения. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

Госавтоинспекция МВД напомнила, что 26 февраля по всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Оставляешь место ДТП - совершаешь преступление". Сотрудники ГАИ проведут профилактические акции и посетят трудовые коллективы, при этом напомнят водителям о причинах и последствиях ДТП, ответственности за оставление места происшествия.

Большинство таких инцидентов связаны с наездами на пешеходов и происходят в темное время суток в населенных пунктах или их окрестностях. Водители скрываются с места ДТП в надежде, что им удастся избежать ответственности. Но, как показывает статистика, практически во всех случаях скрывшихся с места ДТП водителей находят. "Скрывающиеся с места происшествия водители лишь усугубляют свое положение. Ведь зачастую причиной ДТП становится нарушение правил именно пешеходом и ответственность, как административную, так и уголовную, несет пешеход. Не покидайте место ДТП. Очевидцы найдутся обязательно, а ваше бегство станет лишь отягчающим обстоятельством. Лучше трезво оцените все случившееся и примите необходимые срочные меры, особенно, если имеются пострадавшие", - отметили в ГАИ.

Правила дорожного движения четко определяют действия водителя после совершения ДТП. Автомобиль должен быть остановлен. Его, а также другие предметы, относящиеся к происшествию, нельзя передвигать или убирать. Необходимо включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (либо фонарь, мигающий красным светом) на расстоянии не менее 15 м от автомобиля в населенных пунктах и 40 м за городом. Если имеются пострадавшие, надо принять все меры для оказания им необходимой помощи. Следует вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о случившемся в милицию, используя все возможные способы (по телефону, через водителей других автомобилей, очевидцев, прохожих). В экстренных случаях пострадавших необходимо направить в ближайшее лечебное заведение на попутном транспорте. Если такой возможности нет, то пострадавших необходимо доставить в медучреждение на своем транспорте, предварительно зафиксировав (в присутствии очевидцев) положение транспортных средств, пострадавших, следы и предметы, относящиеся к ДТП.

В больнице водитель обязан сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства, предъявить документы на автомобиль и водительское удостоверение, либо другой документ, удостоверяющий личность. После этого водитель обязан вернуться на место происшествия. Выполнив такие действия, водитель не будет обвинен в оставлении места ДТП.

Кроме того, в целях стабилизации обстановки на дорогах республики, обеспечения безопасности дорожного движения в пятницу и выходные дни Госавтоинспекция проведет отработку основных автодорог по пресечению грубых нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами. -0-