В Беларуси в 2020 году перезахоронены останки 878 погибших в годы ВОВ

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году перезахоронены останки 878 погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Специалисты 52-го специализированного поискового батальона передали для перезахоронения останки 600 военнослужащих РККА, 273 жертв войны и 5 участников сопротивления. "Книга Памяти Республики Беларусь" в минувшем году пополнилась информацией о 14 тыс. погибших в годы Великой Отечественной войны. Благодаря работе управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн на государственный учет принято 49 воинских захоронений и 52 захоронения жертв войн.

В 2020 году отдельный поисковый батальон работал на 94 поисковых объектах. Самые крупные по количеству извлеченных останков - деревня Полойники Витебского района (39 военнослужащих РККА и 147 жертв войны), Минск (Масюковщина - 144 военнопленных "Шталага-352"), деревня Новики Витебского района (42 военнослужащих РККА), деревня Сосенка Столбцовского района (26 военнослужащих РККА).

Удалось установить имена 28 погибших.-0-