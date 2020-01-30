30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году планируется построить 275 станций обезжелезивания воды, сообщил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на заседании итоговой коллегии Минжилкомхоза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основной упор при обеспечении потребителей качественной питьевой водой министерство вместе с облисполкомами сделало на возведение станций обезжелезивания. На 2020 год запланировано создание не менее 40 станций в каждой области, всего предстоит построить 275 объектов", - отметил Александр Терехов.

На 2019-й было предусмотрено строительство 248 станций обезжелезивания, финансирование обеспечивали республиканский и местные бюджеты. Однако за прошедший год разрешение на ввод получил 191 объект, еще 19 объектов - в январе этого года. Еще 38 станциям в Гомельской, Минской и Могилевской областях до сих пор не выданы разрешительные документы.

По словам министра, уровень обеспеченности потребителей качественной питьевой водой в Беларуси на начало 2020 года составляет 93,1% (при плане 92,4%).

Среди задач на 2020 год министр также назвал сдерживание роста затрат на жилищно-коммунальные услуги, увеличение использования твердых коммунальных отходов до 25%, реализацию программы по замене лифтов, а также формирование госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы. Уровень потерь тепловой энергии в каждой организации ЖКХ не должен превышать 10%.-0-