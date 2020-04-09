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Общество
09 апреля 2020, 21:22

В Беларуси в 2020 году планируют разработать 23 госстандарта на экологически безопасную упаковку

Фото 24smi.org
Фото 24smi.org

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году планируют разработать 23 государственных стандарта на экологически безопасную упаковку. Это предусмотрено изменением, утвержденным к Плану государственной стандартизации на 2020 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В соответствии с документом, дополнительно предусматриваются работы по 50 темам. Из них 23 касаются подготовки государственных стандартов по требованиям к экологически безопасной, в том числе биоразлагаемой, упаковке и методам ее испытаний. В процессе будут учитываться международные и европейские документы. Разработка и принятие этих стандартов позволит обеспечить современную нормативно-техническую базу для поэтапного перехода к использованию экологически безопасных видов упаковки.

Также будут подготовлены либо обновлены государственные стандарты в области информационных технологий, нефтепродуктов, обеспечения единства измерений, сертификации систем лесоуправления и лесопользования, госстандарты на протезно-ортопедические изделия.

"Цифровые технологии все активнее проникают в различные сферы деятельности, в том числе и риелторские услуги. В связи с этим запланирована разработка государственного стандарта, который установит требования к взаимодействию риелторских организаций с инфраструктурой электронного правительства", - анонсировали в пресс-службе.

Правильному внедрению стандартов по устойчивому лесоуправлению и сокращению финансовых затрат мелких и средних лесохозяйственных предприятий на самостоятельное проведение лесной сертификации будет способствовать разработка государственного стандарта, гармонизированного с международными требованиями PEFC ST 1002:2018 "Групповая сертификация лесоуправления. Требования". Еще один стандарт в этой сфере установит требования к органам по сертификации лесной продукции по происхождению в соответствии с международным стандартом PEFC.

На повышение качества и безопасности услуг на железнодорожном транспорте направлен пересмотр СТБ 1493-2004.

Будет также подготовлено изменение №4 к техническому регламенту Таможенного союза на пищевую продукцию в отношении ее маркировки. Предполагается установить критерии, которые позволят исключить введение потребителя в заблуждение о качестве пищевой продукции, например, сортности, группе, категории и т.д. Также планируют сделать обязательным указание в составе продукции применяемого при ее изготовлении вида растительных масел.

Кроме этого, откорректированы 27 тем, включенных в план. Ознакомиться с изменением №1 к Плану государственной стандартизации Республики Беларусь на 2020 год можно на сайте Госстандарта в разделе "Стандартизация/Программы работ".-0-

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