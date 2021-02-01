В Беларуси в 2020 году подготовлено на 5,4% больше водителей различных категорий

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году было подготовлено 134 127 водителей механических транспортных средств различных категорий, что на 5,4% больше, чем в 2019 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УП "Белтехосмотр".

Из них - 80 480 человек (60% от общего количества подготовленных) составили водители механических транспортных средств категории В.

Рост числа подготовленных водителей отмечается в Минской (+11,5%), Гомельской (+10,8%), Брестской (+2,8%), Могилевской (+2,4%) областях, а также в Минске (+10%). Снижение зафиксировано в Гродненской (-2,9%) и Витебской (-0,3%) областях.

В целом по стране отмечается рост числа подготовленных водителей категории А (+19,2%), категорий I и F (троллейбус и трамвай,+17,9%), В и С (+10,8%), категории С (+7,6%), категории В (+6,8%). Снижение количества подготовленных водителей отмечается по категориям ВЕ, СЕ, DЕ (-4,9%) и D (-0,7%).

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте УП "Белтехосмотр".-0-