10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. В Беларуси в 2021 году разработали 15 новых туристических маршрутов. Об этом сообщила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович на пресс-конференции "Формирование туристической привлекательности регионов Беларуси: актуальные проекты", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы надеемся, что период локдауна в разных странах закончится и к нам поедут люди, поэтому мы должны быть готовы представлять им все свои туристические маршруты. Кстати, только за последний год у нас появилось 15 новых туристических маршрутов", - рассказала эксперт, добавив, что в связи с этим каждый регион Беларуси должен сделать акцент на увеличение количества экскурсоводов и гидов-переводчиков.

"Что касается 2021 года, то в Минске было аттестовано 32 экскурсовода, в Минской области - 8, Брестской - 15, Гродненской - 28, Гомельской - 8, Витебской - 38 и в Могилевской области 13 экскурсоводов. В принципе, цифры достаточно неплохие, потому что мы над этим работаем. И пока у нас акценты расставлены на внутренний туризм, соответственно, чем больше экскурсоводов и гидов-переводчиков появится в это время, тем лучше", - отметила директор Департамента. Что касается гидов-переводчиков, то, по словам Ирины Воронович, в этом направлении есть определенные проблемы. "Каждая область должна направить свои силы на то, чтобы появились люди, которые могут проводить экскурсии на иностранных языках", - добавила она.

Говоря о внутреннем туризме, руководитель Департамента напомнила, что начиная с 2021 года каждый регион Беларуси реализует пилотный проект в этой сфере. "Каждый пилотный проект имеет свои новшества, акценты расставлены очень интересно, и мы внимательно следим за этой работой и с надеждой ждем положительных результатов", - добавила она.

Вместе с тем Ирина Воронович обратила внимание представителей регионов на важность работы по информационному сопровождению событий, происходящих в туристической сфере. "Это нужно для того, чтобы люди понимали, где они могут отдохнуть, куда поехать, как провести отпуск или просто выходные дни. В этом направлении уже делается очень много. Например, Гродненская область сегодня отличается тем, что в Гродно есть мобильное приложение, по которому достаточно легко можно организовать индивидуальное путешествие или тур. Подобное мобильное приложение при поддержке Национального агентства по туризму апробируется в Орше Витебской области. Надеемся, что в скором будущем каждый регион обязательно в этом направлении тоже поработает", - подчеркнула эксперт.

Также Ирина Воронович отметила, что в Беларуси в 2021 году большой акцент делался на развитие инклюзивного туризма, чтобы каждый турист мог свободно путешествовать по стране.

Что касается развития туристической инфраструктуры, директор Департамента напомнила, что в государственной программе на 2021-2025 годы появилась третья подпрограмма, которая касается именно инфраструктуры. "За эту пятилетку у нас запланировано введение 73 объектов, из них в Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областях - по 12 объектов, в Гомельской и Могилевской областях - по 7, а также 11 объектов в городе Минске. Но 2021 год уже прошел, у нас остается еще четыре года, и работа предстоит достаточно серьезная. Но задачи для нас ясны и мы работаем над ними скоординированно", - подытожила руководитель Департамента по туризму.-0-