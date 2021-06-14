В Беларуси в 2021 году возбуждено 130 дел об электронном терроризме - Гора

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2021 году возбуждено 130 дел по факту электронного терроризма, заявил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время у нас участились случаи электронного терроризма. С 2019 года возбуждено уже около 295 уголовных дел по таким фактам. Только в этом году 130 таких дел возбуждено. Из них 14 - по сообщениям о минировании объектов аэропорта Минск-2 и 11 - о минировании самолетов", - сказал Дмитрий Гора.

По его словам, на сегодняшний день все эти дела находятся в производстве.-0-