В Беларуси в 2021 году за счет бюджета проведут 2 тыс. циклов ЭКО

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2021 году за счет бюджета будет проведено 2 тыс. циклов ЭКО, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи - начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Дмитрий Лазарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2021 году планируется осуществить 2 тыс. циклов, в том числе в РНПЦ "Мать и дитя" - 1 тыс., Городском клиническом родильном доме №2 Минска - 600, Гомельском областном диагностическом медико-генетическом центре с консультацией "Брак и семья" - 400", - сказал Дмитрий Лазарь.

Одна попытка ЭКО будет финансироваться за счет средств республиканского бюджета. Это определено указом №171. Бесплатно сделать попытку ЭКО при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний можно будет исключительно супружеским парам, в которых оба супруга граждане Беларуси и возраст супруги не превышает 40 лет. Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.

В целом на сегодня в стране на вспомогательных репродуктивных технологиях специализируются восемь учреждений здравоохранения - три государственных и пять частных. Эффективность программы ЭКО составляет 40-42% - это частота наступления беременности на перенос эмбрионов. В Беларуси репродуктологи хорошо подготовлены и оснащены, процент наступления беременности - на общемировом уровне.

Сейчас в стадии разработки находится Национальный регистр бесплодных пар, что позволит контролировать очередность предоставления процедуры.

Кроме того, подготовлен проект программы "Здоровье народа и демографическая безопасность на 2021-2025 годы, в который включен межведомственный подраздел "Семья и детство". В нем отражены мероприятия по дальнейшему укреплению системы материнства и детства. Особое внимание в ближайшие пять лет уделят развитию службы охраны мужского здоровья. Соответствующий вопрос обсуждался 9 октября на заседании Национального совета по гендерной политике при Совете Министров.-0-