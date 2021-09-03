3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в августе выпало 180% климатической нормы осадков, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"За месяц в среднем по Беларуси выпало 120,7 мм осадков, что составило 180% климатической нормы. Больше всего их было на территории Брестской области - в среднем 153,3 мм (247% нормы). В первой и третьей декадах сумма осадков составила 207% и 237% нормы соответственно. Во второй декаде выпало 96% нормы", - рассказали в Белгидромете.

Средняя по Беларуси температура воздуха за последний летний месяц 2021 года составила плюс 17,5, что выше климатической нормы на 0,2 градуса. Положительные отклонения от нормы отмечены в Витебской, Могилевской и Гомельской областях, отрицательные аномалии отмечены в Минской, Гродненской и Брестской областях. Средняя температура воздуха первой и второй декад была выше нормы на 0,4 и 1 градус. Температура воздуха в третьей декаде была ниже нормы на 0,9 градуса.

Температурный максимум за месяц отмечен на станции Брагин 17 августа и составил плюс 34,3 градуса. Минимальное значение температуры (плюс 1) отмечено на станции Езерище 25 августа.

Дожди в основном носили ливневый характер, местами сопровождались грозами. В отдельных районах дожди достигали критериев опасного явления. В отдельные сутки в ночные и утренние часы наблюдались туманы. Местами отмечалось усиление ветра порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра отмечена на станции Орша 2 августа (22 м/с).-0-

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