21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшее время завершат газификацию всех поселков, сообщил сегодня журналистам генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко в пресс-центре БЕЛТА.

"Газифицированы природным газом все районные центры. Последний из городских поселков - Кривичи Мядельского района Минской области, там уже идут пусконаладочные работы", - сказал Алексей Кушнаренко.

Кроме того, газифицирован 3391 сельский населенный пункт, в том числе 86 в этом году.

Как рассказал гендиректор "Белтопгаза", сформирована программа комплексной модернизации производств газовой сферы на ближайшую пятилетку. Среди задач - перевод потребителей с использования сжиженного на природный газ, строительство кольцевых газопроводов в Минске, Бобруйске, Полоцке, Новополоцке и Гродно. За пять лет планируют проверить состояние 40 тыс. км газовых сетей, особое внимание уделят газопроводам, которые эксплуатируются более 40 лет (7 тыс. км сетей).-0-

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