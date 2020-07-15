15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшие дни станет теплее, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Татьяна Четырко, передает корреспондент БЕЛТА.

Июль начался с очень теплой погоды, так как в Беларусь поступали воздушные массы с юго-запада Европы. Но уже с 7 июля процессы в атмосфере начали меняться. При поступлении воздушной массы из северных широт в стране похолодало. В настоящее время средний температурный фон находится на 1-5 градусов ниже климатической нормы. "В течение ближайшей недели сохранится неустойчивый характер погоды. В четверг, 16 июля, циклон, который располагается над европейской территорией России и поставляет к нам прохладный воздух из северных широт, сместится на Верхнюю Волгу и уже не будет оказывать влияние на погоду в нашей стране. В Беларусь начнет поступать уже более теплая воздушная масса", - сказала Татьяна Четырко.

По прогнозам синоптиков, до конца недели ночи еще будут достаточно прохладными: температура воздуха будет составлять 8-15 градусов выше нуля. Днем ожидается теплая комфортная погода (в основном плюс 21-27 градусов). Основная зона осадков до конца недели будет находиться в юго-западных районах страны. Здесь местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы.

В понедельник, 20 июля, дождей будет немного, они пройдут в отдельных районах страны. Возможны грозы. Ночи станут немного теплее (плюс 10-17 градусов), а днем температура воздуха составит 21-27 градусов.

"Прошедшие дожди и невысокая температура воздуха позволяют сегодня сохранять спокойную обстановку в плане лесных пожаров. В основном по стране сохраняется II класс пожароопасности (слабая горимость), но местами отмечается III класс (средняя горимость). В связи с тем, что осадков в ближайшее время будет немного, класс пожароопасности будет повышаться", - поделилась прогнозом Татьяна Четырко.

По информации Министерства лесного хозяйства, ограничения на посещение лесов действуют в четырех районах Гомельской области - Речицком, Добрушском, Гомельском и Брагинском. Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-

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