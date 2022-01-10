10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшие дни усилятся морозы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Новая рабочая неделя на территории Беларуси стартовала зимней погодой: на термометрах наблюдаются отрицательные значения температуры, на утро 10 января во многих районах страны отмечается снежный покров высотой от 1 см до 15 см, местами по востоку до 18-26 см, самые высокие сугробы (29 см) зафиксированы на метеостанции Мстиславль. В ближайшие дни морозы усилятся", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 11 января, местами по Беларуси ожидается небольшой снег, слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха в течение суток составит от минус 5 по западу до 14 градусов мороза по северо-востоку страны, ночью при прояснениях - минус 15-18. Днем в юго-западных районах будет 2-4 градуса ниже нуля.

В среду, 12 января, будет преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку страны пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха ночью составит от минус 8 по юго-западу до 18 градусов мороза по северо-востоку, местами - минус 19-24. Днем будет от минус 3 по юго-западу до 15 градусов мороза по востоку.

"Во второй половине недели ожидается изменение погодных условий. Территория Беларуси окажется во власти атмосферных фронтов с Западной Европы, за которыми начнет поступать теплый воздух атлантического происхождения. Морозы сменятся оттепелями, осадки из снега будут переходить в мокрый снег с дождем, что может стать причиной образования гололедных явлений", - отметили в Белгидромете.

В четверг, 13 января, на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, днем переходящий в мокрый снег и дождь. Днем местами возможен гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-15 градусов мороза, по юго-западу - минус 5-6, по востоку - минус 16-23. Днем будет от минус 3 до плюс 3, по востоку - до минус 6.

В пятницу, 14 января, на большей части территории Беларуси пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Местами возможно усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 6 по востоку до плюс 3 по западу, днем - от нуля до плюс 6.

В субботу, 15 января, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (снег, преимущественно по юго-западу мокрый снег, дождь). Местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах страны возможно усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, днем - от минус 3 до плюс 3.

В воскресенье, 16 января, ночью местами пройдет кратковременный снег, днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 10. Днем будет от минус 4 до плюс 3.-0-

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