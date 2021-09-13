13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в электронную форму переведена 61 административная процедура. Об этом сообщил директор РУП "Национальный центр электронных услуг" Роман Градусов на пресс-конференции в БЕЛТА.

"В Беларуси с 1 сентября началось внедрение биометрических документов. Одним из таких документов является ID-карта гражданина, которая является внутренним паспортом. Основной особенностью данного документа является то, что на чипе ID-карты записано графическое приложение электронно-цифровой подписи (ЭЦП). То есть если до 1 сентября у нас основными носителями ЭЦП являлись сим-карта или флеш-носитель, то в настоящее время у нас появился еще один носитель в виде картографического приложения на ID-карте. С учетом этого мы понимаем, что количество электронных цифровых подписей будет сейчас увеличено в разы по мере выдачи таких документов гражданам. И уже на едином портале электронных услуг созданы личные кабинеты каждого гражданина, активация которого происходит по первому входу с использованием электронной цифровой подписи", - рассказал директор центра.

По его информации, в настоящее время на данном портале реализовано более 200 электронных сервисов, 61 из которых - это административные процедуры. "Но нужно сразу отметить, что есть административные процедуры, которые, к сожалению, невозможно оцифровать, то есть гражданину все равно придется приходить и, например, предоставлять лично какие-либо документы, но основная масса из этих услуг все же подлежат переводу в электронную форму. Это очень скрупулезная работа не только нашего центра, который является исполнителем данной части, но и того или иного государственного органа, который уполномочен и отвечает за данную административную процедуру", - добавил Роман Градусов.

Также руководитель центра сообщил, что ежедневно в Беларуси оказывается порядка 35 тыс. электронных услуг и 200 административных процедур.-0-