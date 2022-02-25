В Беларуси в этом году квартиры получат 8,3 тыс. многодетных семей

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2022 году планируется обеспечить жильем 8334 многодетные семьи. Об этом сообщил во время заседания итоговой коллегии Минстройархитектуры глава ведомства Руслан Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственная поддержка при строительстве жилья - один из приоритетов проводимой социально ориентированной политики. Как и в предыдущие годы, одним из важных направлений останется обеспечение жильем состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей. Их право на обеспечение жильем должно быть реализовано в течение года с момента постановки на учет этой категории граждан, - сказал Руслан Пархамович. - Наряду со строительством новых жилых помещений многодетные семьи продолжат улучшать свои жилищные условия за счет приобретения и реконструкции жилых помещений с использованием средств государственной поддержки, а также получения арендного и социального жилья. В этом году направление на улучшение жилищных условий должны получить 9675 многодетных семей. Для 8334 семей планируется ввести в эксплуатацию жилые помещения".

Он добавил, что социально уязвимые категории граждан могут рассчитывать на внеочередную поддержку государства при строительстве жилья.

"Граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, инвалиды с детства I и II группы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, также не останутся без внимания. Они обладают внеочередным правом на получение государственной поддержки. Им будут предложены варианты улучшения жилищных условий с учетом запланированных объемов строительства жилья. В целом в Беларуси система государственной поддержки семей, строящих свое жилье, постоянно совершенствуется с учетом социально-экономической ситуации и имеющихся источников финансирования", - заключил министр архитектуры и строительства.-0-

В Беларуси 11,5 тыс. многодетных семей обеспечены жильем в 2021 году