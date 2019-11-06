6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году зарегистрировано 12 завозных случаев малярии, 6 - лихорадки денге, сообщил журналистам заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Пашкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из завозных инфекций у нас на первом месте малярия - в этом году уже привезли 12 случаев. Люди приезжают, как правило, из стран Африки", - сказал Владимир Пашкович. В этом году зарегистрировано 6 завозных случаев лихорадки денге, которая передается при укусах комаров.

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