24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в феврале на 5,6% снизилось количество преступлений среди несовершеннолетних. Об этом сообщил сегодня журналистам перед началом очередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних вице-премьер Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Статистика прошлого года и данные по февралю текущего года показывают, что есть позитивные тенденции, наблюдается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Так, по итогам февраля на 5,6% у нас идет снижение, в том числе есть снижение и в плане привлечения несовершеннолетних к участию в преступлениях. Тем не менее нас это не расхолаживает, и мы должны сегодня еще раз посмотреть, как реализуется комплекс организационных и профилактических мероприятий, которые принимались на предыдущих заседаниях нашей комиссии", - отметил заместитель премьер-министра.

Игорь Петришенко сообщил, что Министерство здравоохранения обратит внимание на предотвращение и борьбу с алкоголизмом и наркоманией. "Это очень актуальная тема для нас, чтобы предотвратить распространение этих негативных явлений и снизить асоциальное поведение наших подростков, связанное с употреблением наркотических средств", - пояснил он.

Также сегодня планируется обсудить вопросы трудоустройства молодежи. "Это важный элемент. Мы анализировали тенденцию и выяснили, что большая часть преступлений молодежью совершается в выходные дни - субботу и воскресенье - то есть тогда, когда молодежь фактически не задействована ни в учебном процессе, ни на рабочих местах. Поэтому мы за то, чтобы максимально вовлекать молодежь и создавать для молодых людей рабочие места. Все эти все вопросы находятся в поле зрения нашей комиссии", - добавил вице-премьер.

Кроме того, комиссия проанализирует информационную составляющую работы по ограничению доступа молодежи к вредоносным сайтам. "Есть еще и особенности, связанные с вступлением в силу с 1 марта обновленного кодекса об административных правонарушениях, где основной лейтмотив именно по подросткам - это предупредительная работа, то есть не привлечение к административной ответственности, а замена мерами воздействия. Это либо разъяснение законодательства, либо публичное принесение извинений, либо заглаживание вины, либо ограничение участия в каких-либо мероприятиях. Это новая форма, там до 30 дней может быть принято решение судом, что подростку не разрешают либо управлять транспортным средством, либо посещать какие-то места. Так мы даем еще один дополнительный шанс, чтобы подростки могли исправить свое поведение", - считает Игорь Петришенко.

Вице-премьер сообщил, что также рассматриваются вопросы усиления ответственности родителей, опекунов за поведение их детей, в том числе по привлечению их на различного рода несанкционированные мероприятия.-0-

Профилактические меры позволили снизить преступность среди несовершеннолетних - Петришенко