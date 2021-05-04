В Беларуси в I квартале подготовлено на 4,5% больше водителей различных категорий

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В I квартале нынешнего года в Беларуси подготовлен 30 991 водитель механических транспортных средств различных категорий, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УП "Белтехосмотр".

Из них 19 835 человек (64,1% от общего количества подготовленных) - водители механических транспортных средств категории В.

Рост числа подготовленных водителей отмечается в Брестской (+14,6%), Минской (+12,5%), Гродненской (+8,1%) и Витебской (+2,3%) областях. Снижение зафиксировано в Могилевской (-4,7%) области, Минске (-2,9%) и Гомельской (-0,1%) области.

В целом по стране отмечается рост числа подготовленных водителей категории А (+14,3%), С (+11,2%) и В (+7,5%). Снижение количества подготовленных водителей наблюдается по категориям В и С (-53,8%), I и F (троллейбус и трамвай, -17,4%), D (-13,2%) и ВЕ, СЕ, DE (-3,1%).-0-