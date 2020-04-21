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21 апреля 2020, 13:51

В Беларуси в I квартале рекультивировано 20 мини-полигонов ТКО

Фото из архива
Фото из архива

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в первом квартале 2020 года рекультивировано 20 мини-полигонов для твердых коммунальных отходов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году планируется рекультивировать и вывести из эксплуатации 225 мини-полигонов. Всего в Беларуси их насчитывается 598. К 2023 году стоит задача полностью ликвидировать мини-полигоны, - отметил Николай Свидинский. - По состоянию на первый квартал текущего года в стране рекультивировано 20 таких объектов. Это отвечает срокам и объемам, рассчитанным в республиканском плане".

По его словам, в хозоборот в 2020 году планируется вовлечь 3835 га земель. Сюда, в частности, войдут рекультивированные мини-полигоны и другие нарушенные земли. В 2019 году было включено в хозяйственную деятельность 3639 га.-0-

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