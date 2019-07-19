В Беларуси в I полугодии построено 19,3 тыс. квартир, более трети введенного жилья - для нуждающихся

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в I полугодии организации всех форм собственности построили 19,3 тыс. квартир, введено в эксплуатацию 1 705 тыс. кв.м жилья, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 635,7 тыс. кв.м, или 37,3% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 439,1 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 545,4 тыс. кв.м жилья, или 32% от общего ввода по республике.-0-
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