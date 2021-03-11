В Беларуси в январе-феврале службы занятости трудоустроили 11,3 тыс. человек

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В службу занятости в январе - феврале 2021 года за содействием в трудоустройстве обратились 17,2 тыс. граждан, трудоустроено 11,3 тыс. человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В общереспубликанском банке вакансий http://gsz.gov.by/ сейчас доступны более 76 тыс. вакансий, из них более 60% по рабочим профессиям.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом: лидер по количеству предложений трудоустройства - столица, в Минске 16,5 тыс. вакансий.

В Минской области соискателям предлагают 14,5 тыс. вакансий, в Гродненской - 11,3 тыс., в Гомельской - 10,5 тыс., в Брестской - 9,3 тыс., в Могилевской - 7,2 тыс. вакансий. Меньше всего предложений о трудоустройстве, включенных в общереспубликанскую базу, в Витебской области - 6,9 тыс. вакансий.-0-