В Беларуси в январе-марте построили 12,9 тыс. квартир

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации всех форм собственности в январе-марте текущего года построили 12,9 тыс. квартир, введено в эксплуатацию 1,127 млн кв.м жилья. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 441,8 тыс. кв.м, или 39,2% от общего объема введенного жилья, из них с использованием государственной поддержки - 322 тыс. кв.м.

Для многодетных семей введено 212,6 тыс. кв.м общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 315,8 тыс. кв.м жилья, или 28% от общего ввода по стране.-0-