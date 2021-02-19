В Беларуси в январе построили 4,7 тыс. новых квартир

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации всех форм собственности в январе построили 4,7 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 443,2 тыс. кв.м жилья, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 206 тыс. кв.м, или 46,5% от общего объема введенного жилья, из них с использованием государственной поддержки - 145,1 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 137,4 тыс. кв.м жилья, или 31% от общего ввода по стране.-0-