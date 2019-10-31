31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в начале ноября потеплеет, температура воздуха будет подниматься до 16 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе вторжение арктического воздуха существенно понизило температурный режим. Уже в предстоящие выходные атлантические воздушные массы вытеснят холодный воздух, и в начале следующей недели ожидается теплая погода с кратковременными дождями", - сообщили в Белгидромете.

В пятницу, 1 ноября, погодные условия на территории Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты, днем в западных районах скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), местами ожидается туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем преимущественно по востоку не обойдется без кратковременных осадков, в основном в виде дождя. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, по востоку при прояснениях - до минус 8-9 градусов, по западу - от нуля до плюс 2 градусов. Днем будет 2-8 градусов тепла.

В субботу, 2 ноября, погоду будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Лишь ночью в северных, а днем в западных районах страны скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов. Будет преимущественно без осадков, только ночью в отдельных районах Витебской области, а днем местами по западу Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. В дневные часы в отдельных районах страны возможен порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов выше нуля, при прояснениях понизится до 7 градусов мороза. Днем будет 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 10 градусов.

В воскресенье, 3 ноября, погоду в стране обусловит фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы, за которым начнет распространяться теплая воздушная масса. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, ночью по востоку ожидается мокрый снег, слабый гололед. Ночью и утром местами сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, по востоку при прояснениях понизится до минус 2 градусов. Днем будет 6-12 градусов выше нуля, по юго-западу воздух прогреется до 13-15 градусов.

В начале следующей недели погодные условия будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. В понедельник, 4 ноября, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем - 9-16 градусов тепла.

Во вторник, 5 ноября, ночью на большей части территории Беларуси, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем будет 7-13 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 15 градусов.

В среду, 6 ноября, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - 5-11 градусов тепла. По юго-востоку ночью будет 10-11 градусов выше нуля, днем - плюс 12-13 градусов.-0-

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