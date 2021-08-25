По ее словам, обеспечивается на 100% охват детей пятилетнего возраста подготовкой к школе. "Охват детей от 1 года до 6 лет за последние пять лет также значительно увеличился - с 75% в 2016 году до 85,3% в прошлом в учебном году. Доступность дошкольного образования обеспечивается за счет реализации ряда различных мероприятий, что позволило за 5 лет создать порядка 40,5 тыс. дополнительных мест для детей дошкольного возраста", - отметила консультант управления.-0-





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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в новом учебном году получать дошкольное образование будут около 425​ тыс. детей, сообщила журналистам консультант управления дошкольного образования главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Любовь Горелова, передает корреспондент БЕЛТА."Предполагается, что в 2021/2022 учебном году в системе образования будет функционировать порядка 2936 учреждений дошкольного образования. Количество воспитанников в них составит около 425 тыс. человек", - рассказала Любовь Горелова.