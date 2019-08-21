В Беларуси в новом учебном году за парты сядут более 1 млн учащихся

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году за школьные парты сядут более 1 млн учащихся, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко перед началом заседания коллегии Министерства образования "Об эффективности мер по повышению качества общего среднего образования" в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, передает корреспондент БЕЛТА.

"В новом учебном году за парты сядут 1 млн 30 тыс. учащихся. Из них 115 тыс. первоклассников - это на 5 тыс. больше, чем в прошлом году", - рассказал Игорь Карпенко.

Он напомнил, что в новом учебном году планируется открыть восемь школ-новостроек. "Всего будут функционировать 3 тыс. 3 школы, 88% из них уже получили паспорта готовности. В прошлом году функционировали 3 тыс. 35 школ, то есть по системе образования проходит оптимизация, закрываются малокомплектные бесперспективные школы. Вместе с тем организован подвоз учащихся в учреждения образования. Так, в новом учебном году на подвозе учащихся будут работать 1,7 тыс. автобусов", - отметил министр.-0-