18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в последние два года отмечается сокращение числа заключенных под стражу, сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук на международной конференции "Заключение под стражу: законность, разумные сроки и альтернативные меры пресечения в свете передовой практики в Европе", передает корреспондент БЕЛТА.

"Прогнозируем, что по итогам 2018 года количество взятых под стражу по сравнению с 2016-м уменьшится на 20%", - сказал Алексей Стук.

Правоохранительные органы за прошедшие два года проделали определенный путь по оптимизации применения этой меры пресечения, добавил он. По направленным в суд уголовным делам в 2018 году под стражей содержался каждый четвертый обвиняемый.

Применение этой меры пресечения должно быть оптимальным, уверен Алексей Стук. Не стоит увлекаться альтернативными мерами пресечения. Случаев, когда взятие под стражу необходимо, достаточно. Причем это является гарантией того, что обвиняемые не будут продолжать преступную деятельность и не скроются от правосудия.

Основное внимание на конференции будут уделять критериям избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, разумной продолжительности ее применения, а также практике использования альтернативных мер пресечения. В мероприятии принимают участие представители органов прокуратуры и судебной власти, адвокаты из Беларуси, России, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины, Великобритании и эксперты Совета Европы.

Организаторами конференции выступают Генеральная прокуратура Беларуси и Совет Европы.-0-