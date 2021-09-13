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Общество
13 сентября 2021, 19:40

В Беларуси в прошлом году пользователями библиотек стали более 2,9 млн человек

Фото из архива
Фото из архива

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году пользователями библиотек стали более 2,9 млн человек, то есть каждый третий житель страны. Об этом говорится в обзоре Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

Ежегодно 15 сентября в Беларуси отмечается День библиотек. В 2020 году в библиотечной сфере трудились 13 тыс. человек. Большинство из них (более 90%) - женщины. Больше половины сотрудников библиотек имеют высшее образование. Средний возраст работников чуть более 45 лет.

"На начало 2020 года в Беларуси осуществляли свою деятельность 2509 публичных библиотек. Среди них 83,6% были обеспечены доступом в интернет. Для этого в прошлом году публичные библиотеки использовали более 8,7 тыс. компьютеров", - рассказали в Национальном статистическом комитете.

Фонд публичных библиотек превышает 52 млн экземпляров книг, журналов, рукописей и других источников информации. Наряду с печатными изданиями пользователям доступны издания в электронном виде: каталоги, публикации и другие информационные источники. В среднем на одну библиотеку приходится 21 тыс. экземпляров, на одного читателя - 18 экземпляров.

В 2020 году пользователем библиотек был каждый третий житель страны - более 2,9 млн человек. В среднем на одну библиотеку приходится более 1,5 тыс. пользователей. За 2020 год им было выдано более 48 млн экземпляров, или по 17 экземпляров одному читателю.

Главное книгохранилище страны - Национальная библиотека. В ней сосредоточено более 19% фонда всей страны (10,1 млн экземпляров). Количество пользователей библиотеки в 2020 году превысило 190 тыс. человек.-0-

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