12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в середине недели похолодает, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Во второй половине недели тепло распрощается с Беларусью. А пока установившаяся погода на 2-6 градусов превышает климатическую норму. Это обеспечивают теплые воздушные массы с южных широт. 13 и 14 октября в многокилометровой толще атмосферы сохранятся южные потоки", - рассказали синоптики.

Во вторник, 13 октября, погодные условия в Беларуси будет определять фронтальный раздел от циклона, смещающегося с территории Румынии на юг Польши. Во многих регионах страны ожидается много облаков. На большей части территории Брестской, Гродненской, Минской и Витебской областей пройдут дожди, по северо-западу страны местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Меньше облаков и практически без дождей будет в Могилевской и Гомельской областях. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный, по северо-западу порывистый. Температура воздуха ночью будет от 7 до 13 градусов тепла, днем будет колебаться от плюс 9 по северо-западу до 19 градусов выше нуля по юго-востоку страны.

В среду, 14 октября, погоду будут определять атмосферные фронты от циклона над Польшей. Ожидается, что будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается восточный, юго-восточный порывистый, ночью в западных районах местами сильный порывистый. Ночью будет 7-13 градусов тепла, днем - 10-17 выше нуля, по юго-востоку - до плюс 19 градусов.

В четверг, 15 октября, направленность воздушных потоков начнет меняться. В дневные часы южный ветер будет переходить в северо-западный, и станет поступать прохладная неустойчивая воздушная масса. Начнется похолодание. Ночью преимущественно по северной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы - слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов со знаком плюс, днем - 8-15 выше нуля, в юго-восточных районах - до 17 градусов тепла.

В пятницу, 16 октября, прохладный воздух распространится на всю Беларусь. Ночью будет 2-8 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 10. Днем ожидается от 4 до 11 градусов выше нуля, по югу - на пару градусов теплее. Ощущение холода усилит порывистый северо-западный ветер. Ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди.

В предстоящие выходные установится холодная погода.

Ночью будет от нуля до плюс 2, при прояснениях - до минус 2 градусов. Днем ожидается 4-10 градусов тепла. Местами, преимущественно по северу страны, пройдут кратковременные осадки, в основном дождь, в некоторых районах не исключен первый в этом сезоне мокрый снег.-0-

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