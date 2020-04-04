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Новости темы "Распространение коронавируса"
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в стационарах находятся 394 человека с коронавирусом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
По данным на 4 апреля, на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394 человека. "У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек", - отметили в Минздраве.
"Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией", - проинформировали в пресс-службе.-0-