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04 апреля 2020, 16:37

В Беларуси в стационарах находятся 394 человека с коронавирусом

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4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в стационарах находятся 394 человека с коронавирусом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

По данным на 4 апреля, на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394 человека. "У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек", - отметили в Минздраве.

"Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией", - проинформировали в пресс-службе.-0-

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