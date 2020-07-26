В Беларуси в такой непростой период удалось не допустить роста безработицы - Головченко

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в такой непростой период удалось не допустить роста безработицы, заявил в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Главная задача, которая решалась в этот период - не допустить веерной потери рабочих мест, закрытия трудовых коллективов, чтобы люди просто остались ни с чем. Порядка 60 тыс. человек работало в режиме неполной занятости, около 50 тыс. - по сокращенной рабочей неделе. Сейчас идет обратный процесс. Ситуация выправляется, то есть предприятия возвращаются к нормальному ритму работы, а люди - к нормальному режиму рабочего времени", - сказал Роман Головченко.

По его словам, в центре особого внимания - необоснованное увольнение работников. "Президент очень жестко всегда спрашивает за необоснованное увольнение, особенно в частном секторе. Я могу со всей ответственностью сказать - мы такого не допустили. Силами госинспекции по труду мы провели проверки практически в 700 крупных и средних организациях на предмет соблюдения трудового законодательства. Эта работа продолжается. Сейчас мы мониторим порядка 200 малых и средних предприятий частной формы собственности. Единичные случаи, когда нарушались права работников. Поэтому, на рынке занятости ситуация абсолютно управляемая", - отметил премьер.

Затрагивая тему заработной платы Роман Головченко подчеркнул, что средняя зарплата по стране за полугодие выросла на 7,8%, а реальные располагаемые доходы населения составили 105,4%. Что касается отдельных категорий работников (например, воспитателей детских садов), чья заработная плата еще не достигает Br1 тыс, премьер заявил, что этот вопрос находится на пристальном контроле Президента. "Я доложил главе государства, что нам удается выдерживать пропорцию, когда работники бюджетной сферы должны получать не менее 80% от средней зарплаты по стране. К 2025 году мы должны выйти по двум самым большим резонансным категориям бюджетников - это медицинские работники и педагоги на пропорцию 150% и 100% соответственно к средней зарплате по стране. Мы пока двигаемся в этом графике", - добавил он.-0-